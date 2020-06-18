Туреччина послабила карантин

Послаблення карантину в Туреччині. Там дозволили виходити з дому людям, яким за 65. Полишати оселю літнім громадянам тепер можна з 10 ранку до восьмої вечора. Зняли обмеження і для тих, кому немає 18