На летовищі Стамбула провели новітні протипожежні навчання [ Редактировать ]
На летовищі Стамбула провели протипожежні навчання. Тестування новітньої системи гасіння влаштували в ангарі Турецьких авіаліній. На кадрах видно, як зі стелі виливаються струмені піни. І білі хмари заповнюють приміщення. Усього піногенераторів 89. Вони активуються автоматично за сигналом тривоги.
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