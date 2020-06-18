Коронавірус у світі: оновлена статистика [ Редактировать ]
Від коронавірусу в світі одужали майже чотири з половиною мільйони людей. Тоді як загалом інфікувалися - понад 8 мільйонів і чотириста тисяч. Більш ніж 450 тисяч померли. Найбільш ураженою країною залишаються США, хоча поширення інфекції у країні істотно уповільнилося. Нині в Нью-Йорку кількість заражень упала до найнижчого рівня від початку пандемії. Складна ситуація у Південній Америці.
Бразилія на другому місці за кількістю інфікувань. У Чилі через збільшення числа хворих посилюють карантин. На третій позиції антирейтингу - Росія. Там понад 550 тисяч уражених вірусом. За добу їх додалося майже 8 тисяч.
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