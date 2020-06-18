Дизайнерська новинка з Таїланду - маска-щит із героями мультфільмів. Таку бізнес-ідею розробила та втілила в життя мати-одиначка. Чи змогла на цьому заробити - дивіться далі в сюжеті.

Любов до анімації плюс дизайнерський хист. Поєднати два улюблених заняття тайку Майсу Талерд спонукала епідемія коронавірусу. Жінка виготовляє захисні маски-щитки. Вони привертають увагу своїми малюнками та допомагають людям залишатися в безпеці.

Майса Талерд, дизайнерка:

Зазвичай захисна маска-щит прозора, а тому трохи нудна. Веселий дизайн заохочуватиме людей носити їх. Принаймні діти залюбки вдягають щитки з героями мультфільмів та хизуються в школі перед своїми друзями.

Мисткиня розробляє візерунки та друкує наклейки персонажів від Зоряних воєн до героїв тайського фольклору. При цьому до кожного щитка з позитивним персонажем є парний з негативним. Такий маркетинговий хід Майса вигадала, щоб клієнти купували одразу пару захисних масок.

Майса Талерд, дизайнерка:

Слово щит звучить як броня, я спеціально обрала бойових персонажів і перетворила їх у колекційні набори. Думаю, це може стати для мене основним джерелом доходу в майбутньому, оскільки магазини Іграшок пропонують гуртові закупівлі. Іноді вони замовляють від п'ятдесяти до сотні масок.

У Таїланді літо цілий рік. У теплу погоду захисний щиток значно зручніший за маску, яка щільно прилягає до обличчя.

Нірануч Маккензі, клієнтка:

Мої двоє синів постійно скаржаться, що у звичайній масці жарко, і я подумала про щиток для обличчя - це слушний вихід із ситуації.

Завдяки неординарному підходу до справи домашнє підприємство Майси стало успішним. Від середини травня мати-одиначка, яка раніше не мала постійного заробітку, виготовила понад пів тисячі дизайнерських щитків. Ціна одного - приблизно шість доларів. Кількість замовлень постійно зростає, тож лише за місяць жінка забезпечила собі фінансову стабільність.