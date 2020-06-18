Накопительная пенсионная система станет финансовой пирамидой - экс-министр соцполитики [ Редактировать ]
Введение в Украине накопительной пенсионной системы может привести к созданию финансовой пирамиды и потере пенсионных накоплений. Об этом в эфире "24 канала" заявил экс-министр социальной политики Андрей Рева.
Он раскритиковал законопроект, поданный председателем комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова. Экс-министр пояснил, что действующая солидарная пенсионная система предусматривает уплату работодателем взносов 22% в Пенсионный фонд, из которого потом пенсионерам выплачивают индивидуальную пенсию. В то же время, отмечает экс-чиновник, существует третий уровень пенсионных накоплений. Если есть лишние деньги, их можно разместить в негосударственном пенсионном фонде и платить определенную сумму. Через несколько лет к основной пенсии добавится еще и то, что накоплено в фонде.
"Вместо этого в законопроекте Третьяковой предлагается обязать работодателей отчислять деньги, которые сегодня идут в солидарную систему, в негосударственный пенсионный фонд. Это фактически государственная финансовая пирамида. Людей обяжут часть денег, которые сегодня идут в солидарную систему, передавать в накопления страховым компаниям. То есть вы не сможете уклониться от уплаты", - отметил Андрей Рева.
По его словам, большинство населения Украины не откладывает деньги, поскольку не имеет такой возможности. Мало или совсем ничего не знает о негосударственных пенсионных фондах, плохо ориентируется в финансовых вопросах и в целом в инвестициях. А также не доверяет финансовым учреждениям.
Андрей Рева добавил, что законопроект Третьяковой нельзя принимать в таком виде, подтверждает негативный опыт стран Восточной Европы с более развитой экономикой и совершенным правовым порядком, которые сворачивают второй и третий уровни пенсионного накопления.
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