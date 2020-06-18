Не відпустили - депутати відмовилися забирати мандат у Святослава Вакарчука. Тож, він залишається нардепом. Не підтримала Рада і оновлену програму дій уряду. Зате, дали "зелене світло" президентському законопроекту про референдум.

З другої спроби прем'єр Шмигаль презентує програму дій уряду на рік. Серед пріоритетів: підтримка вітчизняного виробника і соціальний захист населення.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Затвердження нашої програми - це підтримка українського виробника, це підтримка малого і середнього бізнесу, це підтримка енергетики і фермерів, це оновлена медична реформа і зміни до пенсійної системи. Це здешевлення кредитів і підвищення соціальних стандартів.

Але і доопрацьовану урядову програму нардепи не ухвалюють.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

І знову уряд приходить до нас з програмою, і знову програма схожа на твір і знову програму не схвалив навіть комітет, і знову "двійка"! Шановні урядовці, я хочу нагадати відомий вираз Рейгана, який цитував тут пан Зеленський: "уряд не вирішує наших проблем, уряд і є нашою проблемою!"

А це значить, що уряд не отримає імунітет від звільнення. Про відставку Кабміну заговорили і нардепи.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Вас треба висилати за сотий кілометр від Кабміну, щоб в цей радіус Ви не заходили! Тепер, що треба робити - це підписи, які фракція "Євросолідарність" збирає за відставку цього уряду. Тут не програму треба приймати, а треба гнати в шию!

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - за життя":

Уряд за 100 днів показав неспроможність допомогти людям в країні, повну неспроможність опанувати ситуацію в економіці, повну неспроможність відновити медицину і уряд повинен іти у відставку. У нас іде збір підписів у парламенті, більше 80-ти підписали вже. Я вважаю, що уряд, який не зробив того, що потрібно для країни у важкий час, повинен бути відставлений - це наша позиція. Сьогоднішнє голосування показало рівень недовіри і я вважаю, що він буде виставлений найближчим часом.

А от прощатися зі своїми колегами обранці не горять бажанням. І не відпустили Святослава Вакарчука, хоча останній ще минулого тижня заявив про намір скласти депутатські повноваження.

Дострокове припинення повноважень народного депутата України Вакарчука Святослава Івановича - голосування і рішення не прийнято.

Натомість, чи не одноголосно обранці скасували обов'язкову державну підсумкову атестацію для випускників. Фактично всі, хто не захоче вступати до ВИШу після школи, отримають атестат без іспитів. Але зовнішнє незалежне оцінювання ніхто не скасовував. Усі, хто збирається вчитися далі - будуть його складати. І потім нардепи взялися виконувати передвиборчі обіцянки - на розгляді законопроекти про референдум. Одразу три. Президентський...

Руслан Стефанчук, представник президента у Верховній Раді України:

Главою держави внесено на розгляд парламенту та визначено як невідкладний проект закону про народовладдя через всеукраїнський референдум.

І два від опозиційних фракцій.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Можливо, єдине, що потрібно зробити в країні - це слухати людей і давати їм право бути не на "маргінесі" управління країною, не тими, кого використовують кожну виборчу кампанію, а коли вона закінчується - про людей забувають. А у нас з вами - інтелектуальний народ.

Василь Німченко, народний депутат, "Опозиційна платформа - за життя":

Сьогодні історична подія - коли появилась спроба повернути народу владу, і право на управління державними справами, і участь в референдумах і реалізації інших форм демократії країни.

Як і очікувалося, депутати підтримали президентський законопроект, в основному - силами монобільшості. Тепер у депутатів довгий шлях подання та розгляду поправок. Тож, ймовірно, що остаточний варіант законопроекту про референдум з'явиться на голосування вже восени.