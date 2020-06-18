Екологічне лихо на Черкащині. У річку Тясмин потрапляють нечистоти 70-тисячного райцентру Сміла. Через це нижче за течією річка поступово перетворюється на мертве болото. Днями там навіть зафіксували масовий мор риби.

Берег річки Тясмин поблизу села Хацьки. Ось там, за моєю спиною місцева громада облаштувала зону відпочинку, де можна погойдатись в гамаку чи посмажити м'яса. Але у спекотну погоду пірнути у річку навряд виникне бажання - біля води відчувається характерний запах каналізації, та й виглядає вона не надто привабливо.

Колись повноводний і стрімкий Тясмин на початку 60-х знищили радянські меліоратори, осушивши заливні луки і змінивши русло. А зараз його добивають сучасні очисні споруди. Нижче за течією від Сміли у річці вже давно ніхто не ризикує купатись. Причина - неочищені каналізаційні скиди з райцентру.

До цієї зливової труби смілянського водоканалу староста села Хацьки їздить як на роботу. Запевняє: через систематичні скиди у річку навіть у його селі в криницях вода вже тхне каналізацією. Каже: минулими вихідними на цьому місці було справжнє екологічне лихо.

Саніслав Мірошніченко, староста села Хацьки:

Ми в суботу, коли побачили, що вода чорна і смердюча - це біля Степанок. То ми в неділю приїхали подивилися, то напор води був набагато більший і вода мала набагато гірший вигляд ніж зараз.

Одразу після вихідних, нижче за течією Тясмина, під селом Нечаївка екологи зафіксували масовий мор риби. Тамтешнє плесо буквально вкрилося мертвими судаками, щуками та карасями. Екологів ця ситуація не дивує - аналізи води у місці скиду очисних просто шокують. Інспекція вже другий рік воює з смілянським водоканалом, але поки безрезультатно.

Сергій Поліщук, заступник начальника Екологічної інспекції центрального округу:

Їм суд заборонив скидати нечистоти у воду, але ми знову фіксуємо те, що вони скидають в воду нечистоти із перевищенням гранично допустимих концентрацій. По азоту амонійному майже в 32 рази, біологічне споживання кисню - більше, ніж в 2 рази, і хімічне споживання кисню більш, ніж у два рази.

Директор підприємства запевняє, зупинити скид неможливо - інакше все місто потоне у власних відходах. А от очищують їх - якщо є можливість. Мовляв, споруди старі і потребують модернізації.

Леонід Грищенко, директор водоканалу міста Сміла:

Старі очисні споруди не готові до прийомки нового вліянія миючих срєдств, моющих-хімічних результатів. У нас старі, вони старі - 20-лєтнєй давності споруди, які розраховані на біологічні скиди ніж на хімічні.

Поки смілянські комунальники шукають гроші на модернізацію очисних споруд, а екологічна інспекція продовжує їх штрафувати, брудні стоки як текли у Тясмин - так і течуть.