У девочки нашли болезнь Лайма после укуса клеща [ Редактировать ]
В Днепре у девочки после укуса клеща диагностировали болезнь. Об этом сообщила мать ребенка Яна Демченко в Facebook-паблике "ж/м Сокол, м. Днепр".
7 мая во на прогулке ребенка укусил маленький клещ. Она приняла решение не вытаскивать его самостоятельно, а отвезла ребенка в Детскую областную больницу. После изъятия медики отдали ей клеща и сказали отнести его на анализ, который в итоге ничего не обнаружил.
Фото: facebook.com/groups/sokil.dnipro
Через две недели средний сын женщины тоже стал жертвой укуса клеща. Они провели аналогичные действия, и анализы снова показали отрицательный результат.
Замечу! Нам никто не говорил принимать антибиотики и наблюдать за высыпаниями.
9 июня у девочки поднялась температура до 39 градусов и держалась в течение 3-4 дней. В это время у нее увеличились лимфоузлы. Когда температура исчезла, на теле ребенка появилось красное пятно (не в месте укуса), которое не болело, не чесалось и не было горячим. Девочка жаловалась на боль в животе, ногах и спине.
15 июня мы сдали анализы на антитела igG, igM на бериллиоз, ответ - положительный. Ребенок инфицирован болезнью Лайма.
Ранее мы писали о том, что запрещено делать при укусе клеща.
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