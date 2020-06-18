В Днепре у девочки после укуса клеща диагностировали болезнь. Об этом сообщила мать ребенка Яна Демченко в Facebook-паблике "ж/м Сокол, м. Днепр".

7 мая во на прогулке ребенка укусил маленький клещ. Она приняла решение не вытаскивать его самостоятельно, а отвезла ребенка в Детскую областную больницу. После изъятия медики отдали ей клеща и сказали отнести его на анализ, который в итоге ничего не обнаружил.

Фото: facebook.com/groups/sokil.dnipro

Через две недели средний сын женщины тоже стал жертвой укуса клеща. Они провели аналогичные действия, и анализы снова показали отрицательный результат.

Замечу! Нам никто не говорил принимать антибиотики и наблюдать за высыпаниями.

9 июня у девочки поднялась температура до 39 градусов и держалась в течение 3-4 дней. В это время у нее увеличились лимфоузлы. Когда температура исчезла, на теле ребенка появилось красное пятно (не в месте укуса), которое не болело, не чесалось и не было горячим. Девочка жаловалась на боль в животе, ногах и спине.

15 июня мы сдали анализы на антитела igG, igM на бериллиоз, ответ - положительный. Ребенок инфицирован болезнью Лайма.

Ранее мы писали о том, что запрещено делать при укусе клеща.