Протест у центрі Мінська. Кількасот людей вийшли на підтримку затриманого напередодні кандидата-опозиціонера Віктора Бабарика. Люди незадоволені арештом головного опонента чинного президента Олександра Лукашенка на цьогорічних президентських виборах.

Білоруський комітет держконтролю назвав колишнього голову "Белгазпромбанку" Бабарика організатором протиправної діяльності та звинуватив у несплаті податків і легалізації незаконних доходів. Мітингарі кажуть: так Лукашенко намагається не допустити до перегонів справжніх опозиційних кандидатів.

Олександр, житель Мінська: