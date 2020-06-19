Затримання опозиційного кандидата в президенти сколихнуло хвилю громадського невдоволення у Мінську [ Редактировать ]
Протест у центрі Мінська. Кількасот людей вийшли на підтримку затриманого напередодні кандидата-опозиціонера Віктора Бабарика. Люди незадоволені арештом головного опонента чинного президента Олександра Лукашенка на цьогорічних президентських виборах.
Білоруський комітет держконтролю назвав колишнього голову "Белгазпромбанку" Бабарика організатором протиправної діяльності та звинуватив у несплаті податків і легалізації незаконних доходів. Мітингарі кажуть: так Лукашенко намагається не допустити до перегонів справжніх опозиційних кандидатів.
Олександр, житель Мінська:
Мы просто хотим честных выборов. Мы просто хотим честную страну, честную власть, честных людей. Мы просто хотим, чтобы нами руководили те, кого мы на самом деле выбираем.
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