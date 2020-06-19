У Парижі після карантину відкриється найвідоміша пам'ятка міста - Ейфелева вежа. Поки що там тривають безпекові приготування. Коли прийматимуть перших гостей?

Три місяці карантинного простою - і ось одна з головних туристичних "мекк" Парижа Ейфелева вежа невдовзі поновить свою роботу. Щоб підігріти цікавість майбутніх відвідувачів, біля підніжжя конструкції встановили величезний електронний борд зі зворотним відліком до дня відкриття. Перших гостей очікують уже наступного четверга.

Лоренс Мітуард, адміністратор Ейфелевої вежі:

Ейфелева вежа відкриється 25 червня о десятій ранку. Ми очікуємо всіх відвідувачів: і місцевих з Парижа, і з інших куточків Франції, і з-за кордону.

Адміністрація вежі до обмежувальних заходів поставилася з особливою пильністю. Серед пересторог - уже звичні в карантинних реаліях розмітка на підлозі та масковий режим. Щоправда, дітей до одинадцяти років усе-таки пускатимуть без захисних пов'язок. Крім того, до кінця місяця підійматися дозволять лише сходами й не вище ніж до другого рівня споруди. При цьому, щоб уникнути штовханини, на підйом працюватимуть - східні східці, а на спуск - західні.

Патрік Бранко, директор Ейфелевої вежі:

Спершу ми пускатимемо людей лише сходами, а згодом уже потроху відкриватимемо ліфти. У своїй роботі ми керуємося двома принципами: обережність і прогресивність. Я маю на увазі, що ми виконуємо всі необхідні правила задля безпеки людей. І готові працювати навіть у складні часи.

Парижани вже встигли занудьгувати за "залізною пані", так вони ласкаво називають бронзову вежу. Маріам каже, що довжелезні черги туристів до кас для неї - це своєрідний "символ" звичайного життя.

Маріам, жителька Парижа:

Це символ Франції. Мене підбадьорює, що вежу вже скоро відчинять. Так я почуватимусь, ніби небезпека вже позаду.

Нинішнє закриття Ейфелевої вежі через епідемію коронавірусу стало найтривалішим від часів Другої світової. Щорічно 300-метрову пам'ятку відвідують понад 6 мільйонів туристів. Чи зміниться потік візитерів в умовах пандемії - адміністрація прогнозувати поки що не береться.