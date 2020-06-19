На Закарпатті карантин уже посилили. Там кількість хворих утричі перевищує допустимий рівень. Тож в області знову закривають дитсадки та зупиняють міжобласне сполучення. Під забороною також масові заходи. Не працюють спортзали, басейни, ресторани та кафе.

Крім того, комісія вирішила відновити роботу КПП на Абранському перевалі - тепер в усіх, хто в'їжджає в область, перевірятимуть температуру.