На Донбасі знищили ворожу вантажівку з боєприпасами (відео) [ Редактировать ]
93 бригада "Холодний Яр" на Донбасі знищила вантажівку бойовиків з боєприпасами. А ще - два ворожих мінометних розрахунки.
У зоні Операції Об'єднаних сил арт-розвідка бригади за допомогою безпілотника засікла місце розташування мінометних розрахунків ворога, звідки супротивник вже кілька тижнів поспіль обстрілював позиції ЗСУ. Згодом бійці помітили біля позицій окупантів вантажівку з боєкомплектом. Українські армійці завдали удару зі штатного озброєння.
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