Вакарчук остается в Раде: депутаты не поддержали заявление [ Редактировать ]
Верховная Рада отказалась прекратить полномочия народного депутата от фракции "Голос" Святослава Вакарчука.
На заседании Рады в четверг, 18 июня, прекращение полномочий Вакарчука поддержали лишь 175 парламентариев.
Кроме того, о сложении полномочий объявила и парламентарий Ольга Белькова. Коллеги поддержали ее решение и отдали за прекращение ее полномочий 343 голоса.
Ранее сообщалось, что Вакарчук уходит из Рады. Депутат заявил, что его миссией было привести в парламент новых профессиональных людей и он считает ее "частично выполненной".
Парламентарий сообщил, что намерен сосредоточиться на "большом образовательном проекте" для молодых лидеров, а "хейтеров" призывает оставить его партию в покое.
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