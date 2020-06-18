Верховная Рада отказалась прекратить полномочия народного депутата от фракции "Голос" Святослава Вакарчука.

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На заседании Рады в четверг, 18 июня, прекращение полномочий Вакарчука поддержали лишь 175 парламентариев.

Кроме того, о сложении полномочий объявила и парламентарий Ольга Белькова. Коллеги поддержали ее решение и отдали за прекращение ее полномочий 343 голоса.

Ранее сообщалось, что Вакарчук уходит из Рады. Депутат заявил, что его миссией было привести в парламент новых профессиональных людей и он считает ее "частично выполненной".

Парламентарий сообщил, что намерен сосредоточиться на "большом образовательном проекте" для молодых лидеров, а "хейтеров" призывает оставить его партию в покое.

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