В Украине резко возросло число абортов [ Редактировать ]
По итогам 2019 года количество абортов в Украине возросло до 74 606 по сравнению с 46 552 в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения.
Также возросло число абортов, сделанных несовершеннолетним: с 400 до 727. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире происходит около 40-50 млн абортов: примерно 125 тыс. в день.
Аборты в Украине являются законной медицинской практикой в первые 12 недель беременности - если ее прерывание происходит по согласию женщины в официальных больницах.
Ранее мы писали о том, как женщина за шесть лет сделала 17 абортов.
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