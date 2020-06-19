В пятницу, 19 июня, стало известно, что из жизни ушла главный продюсер "ТСН" Елена Несмиян. Об этом сообщил директор информационного вещания "1 + 1 медиа" Сергей Попов на своей странице в Facebook.

Елена Несмиян была одной из выпускающих редакторов первого эфира "ТСН", в 2005-2006 годах была главным редактором программы.

Оказалось, что Елена умерла от болезни, с которой она боролась два месяца.

"Не стало Елены Несмиян. Болезнь оказалась слишком стремительной, слишком жестокой. Она боролась последние два месяца, но не смогла ее победить. Она спасла тысячи жизней, но не смогла уберечь себя", - написал он.

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