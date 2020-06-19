От коронавируса скончался начальник Львовского военного госпиталя Иван Гайда. Об этом сообщил в Facebook мэр Львова Андрей Садовой.

"Только что стало известно, что от осложнений COVID-19 умер Иван Гайда - начальник Львовского военного госпиталя. Преданный врач, который спас немало жизней наших военных", - написал градоначальник.

По состоянию на вечер 18 июня во Львовской области коронавирусом заболели 609 медицинских работников, из них 281 уже выздоровели, пятеро скончались.

По данным областного департамента здравоохранения, наибольшее число инфицированных медиков зафиксировали во Львовской клинической больнице скорой помощи (122 человека) во Львовской областной клинической больнице (66). В Центре экстренной медпомощи коронавирусом заболели 55 сотрудников.

Львовская область остается лидером по темпам распространения COVID-19. За сутки в области подтверждено 142 новых случаев инфекции. В общей сложности во Львовской области COVID-19 диагностировали у 3540 людей, 112 из них умерли.

Ранее "Подробности" писали, как распознать коронавирус у детей.