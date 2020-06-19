Если страна хочет развиваться - в ней должны развиваться электросети. И у нас есть два пути: или Украина будет сидеть без света, или же мы привлечем инвесторов для обновления сетей и поднимем экономику нашей страны в это непростое время. Об этом рассказала на своей странице в Сети Facebook народный депутат Людмила Буймистер.

"Сети изношены на 80%, а в некоторых регионах и на 100%. Наши электросети построены в 60-70-х годах, и их срок эксплуатации - 30 лет. Поэтому сейчас люди страдают от аварий и отключений электроэнергии", - отметила народный депутат.

По ее мнению, электросети - это база для развития любого бизнеса. "Привлекая инвестиции в любую сферу украинской экономики, первое, что интересует иностранных инвесторов, - качество электросетей, возможность и стоимость присоединения, надежность электроснабжения - не "сгорит" ли оборудования от скачков напряжения в сети. Для привлечения инвесторов, нужны новые обновленные сети. В этом поможет RAB-регулирование", - считает Людмила Буймистер.

По ее мнению, чтобы Украина была конкурентной на мировом рынке, стране нужны обновленные и "умные" электросети. Но при нынешнем тарифообразовании нет средств для того, чтобы сделать их такими.

"Стимулирующее тарифообразования с правильной методологией может реально привлечь инвестиции в электросети, сделать их "умными", дать основу "зеленом" энергопереходу. Результат - привлечение 0,5 млрд. долл. инвесткапитала, и, как следствие, развитие энергоинфраструктуры. Опыт строительства сетей говорит о том, что 1 доллар, вложенный в строительство, оборачивается 12 раз. Это дает возможность выплачивать зарплаты людям, рассчитываться с производителями, которые затем платят налоги и наполняют бюджет. Поэтому развитие электросетей является двигателем для развития экономики", - отметила народный депутат.

Людмила Буймистер подчеркнула, что украинцы вследствие внедрения RAB-регулирования также получат выгоды. Среди них - дешевое подключение, стабильная и надежная система, работающая без перебоев. А самое главное - низкая цена в платежке. "Мы сможем платить за то, что потребили, а не за то, что растеряли по дороге через "дырявые" сети", - объяснила Людмила Буймистер. И добавила, что есть надежда, что государственный регулятор воспользуется советами экспертов и опытом других стран, и мы сможем стабильно развивать экономику нашей страны, а не идти на поводу отдельных заинтересованных лиц.

Как ранее сообщалось, Артур Огаджанян, партнер департамента корпоративных финансов компании Deloitte в Украине сообщил, что при нынешней схеме тарифообразования у операторов системы распределения у предприятий нет стимулов и возможностей инвестировать средства в поддержку своих сетей и повышения качества услуг сверх утвержденной инвестиционной программы. Выход один - переход на стимулирующее регулирование в соответствии с европейским опытом, что за счет обновления сетей создаст тенденцию к постепенному снижению тарифов.

Напомним, ГП "Укрпромвнешэкспертиза" сообщило, что недоинвестованисть украинских электросетей составляет 17,5 миллиардов долларов. По мнению Министерства экономики и Министерства энергетики, исправить ситуацию может переход на стимулирующее регулирование на рыночных условиях.