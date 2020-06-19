Куди ідуть гроші з COVID-фонду? В парламенті звітували урядовці. Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, як розподіляють 60 мільярдів, призначених для боротьби з коронавірусом. Чи задовольнив депутатів звіт та над чим працювали обранці сьогодні - знає Ксенія Барвіненко.

Другий день депутати "під мікроскопом" вивчають роботу Кабміну. Напередодні провалили план дій уряду на рік, а сьогодні - викликали на звіт міністрів. Очільник мінфіну - доповідав, як витрачають кошти з COVID-фонду.

Сергій Марченко, міністр фінансів:

Сто мільйонів гривень медичним закладам, які надають стаціонарну допомогу людям з COVID, йдеться про закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів майже три мільярди гривень передбачені на боротьбу з епідемією COVID-19, з них 650 млн лабораторним підрозділам міністерства охорони здоров'я, 2,3 млрд - на закупівлю засобів захисту.

Міністра фінансів послухали і відпустили. Узялися за звіт очільниці Міносвіти. Та розповіла про підготовку до ЗНО, яке стартує 25 червня.

Любомира Мандзій, в. о. міністра освіти і науки України:

До пункту тестування учасники допускаються від 9:50 до 10:50, біля пункту та в коридорах потрібно дотримуватись соціальної дистанції, на вході учасникам буде проведена термометрія та оцінка на ознаки ГРВ.

І хоча напередодні нардепи вимагали розігнати уряд, сьогодні взялися його доукомплектовувати. І призначили Романа Абрамовського міністром екології.

Олександр Качура, народний депутат, "Слуга народу":

Кандидат добре тримається, орієнтується в усіх питаннях, які стосуються екології, сьогодні з трибуни він відповідав на всі питання.

В опозиції чимало питань до новообраного міністра.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Рішення коли воно приймалось про об'єднання міністерства енергетики і екології, в дивного монстра екології-енергетики, чи це спрацювало?

Леся Василенко, народний депутат, "Голос":

Пане Абрамовський, з чим ви зараз виходите до людей, з чим приєднуєтесь до уряду? Чи є у вас програма. Відповідь була, що програма буде писатись на основі того, що вчора Рада провалила.

Народні обранці прийнятних відповідей від новоспеченого міністра так і не почули. І далі збирають підписи за відставку кабміну Шмигаля.