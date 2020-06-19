У Верховній Раді звітували про боротьбу із коронавірусом [ Редактировать ]
Куди ідуть гроші з COVID-фонду? В парламенті звітували урядовці. Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, як розподіляють 60 мільярдів, призначених для боротьби з коронавірусом. Чи задовольнив депутатів звіт та над чим працювали обранці сьогодні - знає Ксенія Барвіненко.
Другий день депутати "під мікроскопом" вивчають роботу Кабміну. Напередодні провалили план дій уряду на рік, а сьогодні - викликали на звіт міністрів. Очільник мінфіну - доповідав, як витрачають кошти з COVID-фонду.
Сергій Марченко, міністр фінансів:
Сто мільйонів гривень медичним закладам, які надають стаціонарну допомогу людям з COVID, йдеться про закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів майже три мільярди гривень передбачені на боротьбу з епідемією COVID-19, з них 650 млн лабораторним підрозділам міністерства охорони здоров'я, 2,3 млрд - на закупівлю засобів захисту.
Міністра фінансів послухали і відпустили. Узялися за звіт очільниці Міносвіти. Та розповіла про підготовку до ЗНО, яке стартує 25 червня.
Любомира Мандзій, в. о. міністра освіти і науки України:
До пункту тестування учасники допускаються від 9:50 до 10:50, біля пункту та в коридорах потрібно дотримуватись соціальної дистанції, на вході учасникам буде проведена термометрія та оцінка на ознаки ГРВ.
І хоча напередодні нардепи вимагали розігнати уряд, сьогодні взялися його доукомплектовувати. І призначили Романа Абрамовського міністром екології.
Олександр Качура, народний депутат, "Слуга народу":
Кандидат добре тримається, орієнтується в усіх питаннях, які стосуються екології, сьогодні з трибуни він відповідав на всі питання.
В опозиції чимало питань до новообраного міністра.
Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність":
Рішення коли воно приймалось про об'єднання міністерства енергетики і екології, в дивного монстра екології-енергетики, чи це спрацювало?
Леся Василенко, народний депутат, "Голос":
Пане Абрамовський, з чим ви зараз виходите до людей, з чим приєднуєтесь до уряду? Чи є у вас програма. Відповідь була, що програма буде писатись на основі того, що вчора Рада провалила.
Народні обранці прийнятних відповідей від новоспеченого міністра так і не почули. І далі збирають підписи за відставку кабміну Шмигаля.
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