В п'ятницю, 19 червня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко розповів, як оцінюють політичну ситуацію в опозиції.

Чому депутати не підтримали програму діяльності Кабміну? Та скільки ще може пропрацювати цей уряд?

Вообще, на самом деле, когда правительство работает уже 100 дней, то пора отчитываться о том, что они делали, а не представлять какую-то программу вообще. Что касается конкретного случая, то абсолютно четко увидели, что правительство перепутало приоритеты. Они гоняются за кредитами, не поддерживают своего производителя, не поддерживают медиков, людей. В то же время абсолютно глупо выполнять все платежи по внешним кредитам, внешним займам без каких-либо попыток их реструктуризации.

Мы считаем, что они не в состоянии справиться с ситуацией и я думаю, что его нахождение на посту - это вопрос нескольких месяцев.

Шмигаль каже, що навіть без підтримки від парламенту уряд все одно виконуватиме цю програму, яку пропонував. Чи дасть це позитивний ефект країні?

Если бы мы видели, что кроме слов идут какие-то дела, то можно было бы как-то поверить. Но когда не платят медикам неделями, которые борются с эпидемией и все время идут выплаты по внешним долгам, чего не делает весь мир сейчас, то все остальное теряет смысл.

Вот у меня это было лакмусовой бумажкой. Как вы относитесь к медикам, которые всем говорили, что надо поддерживать, и, грубо говоря, их просто обманули. И когда они пошли и им что-то говорят, то люди уже не верят.

Що, на вашу думку, мав би зробити уряд у цих умовах коронакризи?

Мы весь видим и отрицательное и положительное прохождение эпидемии в мире. И видим как страны справлялись или не справлялись с этим. Что абсолютно понятно, так это то, что каждая страна борется сама за себя, поддерживает своих и это должна делать наша страна и правительство. И когда, 100 млрд закладывают на поддержку безработных, промышленности, потерявших бизнес людей и медиков, и, при этом, 144 млрд на выплату внешних долгов из бюджета, то мы считаем, что это абсолютно неправильно.

Як ви оцінюєте вуличні акції, які були дуже помітними цього тижня? Та про що вони свідчать? Чи справді вулиця загрожує владі?

Я думаю, что это очень опасная тенденция. Потому что сегодня власть не способна справится, она вообще боится уличных протестов, они очень рефлексируют. А сами протесты не дай бог бы перешли в какие-то масштабные или террористические акты.

На самом деле, что может быть катализатором очередного масштабного уличного протеста в условиях балашманной, бездарной власти сложно и предугадать. Но это очень опасно. Власть должна делать так, чтобы люди не выходили и цивилизовано решать их вопросы.

Президент запропонував законопроект про референдуми. Як ви оцінюєте цей документ? Та за яких умов можете підтримати?

Мы негативно к этому относимся. К тому законопроекту, у нас есть свой и коренное его отличие в том, что мы за то, чтобы люди действительно могли выразить волю, а не президент или ЦВК решали допускать референдум или нет. Это касается местных громад, которые тоже имеют право на проведение референдума, чего нет в президентском законе.

На самом деле, президентский закон дико забюрократизировал процедуру и начало инициативных групп, и начало референдума. И очень сильно дал права ЦВК, который фактически может принять решение будет референдум или нет. Это ручной референдум, и, при желании его можно заблокировать.

Міністр фінансів сказав у Верховній Раді, що місія МВФ приїде до України вже в липні і ближче до осені може надійти наступний транш. Чи є ресурс у держави, щоб відмовитись від виконання вимог МВФ та забезпечувати видатки цього року самостійно?

На самом деле, жили годами без МВФ. В прошлом году у нас не было кредита. Несколько лет назад я был инициатором отказа от кредитов в 2010 году, когда нам выдвинули условия, оскорбляющие нашу страну. При чем, на порядок меньше, чем сейчас. И то что у нас перепутало правительство приоритеты и в угоду МВФ сдает национальные интересы - это еще один повод отправить его в отставку. Я считаю, что мы должны иметь национальную гордость и просто реструктуризировать внешние долги, как делают это все страны.

У цієї сесії - залишилось тільки два пленарних тижня. Що депутати повинні встигнути до відпустки? Та чи будуть канікули в умовах коронакризи?

Я считаю, что если будут вопросы, которые требуют решения парламента.. Мы и так долго отдыхали и не особо перетрудились. И общество ждет от нас решений. Поэтому, наша позиция: если будут решения, направлены на благо общества, то мы готовы отказаться от отпуска. Нам это не надо. Нам надо в сегодняшнее время помочь стране.