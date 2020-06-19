Кабмін створює ще одну кризу, штучну, з новим адміністративно-територіальним поділом в Україні. Про це заявили в опозиції. Урядовий план створення нових районів у нашій державі - опозиціонери розкритикували. Цю тему та й загалом діяльність Кабміну прокоментував сьогодні Сергій Льовочкін. Ось що він сказав.

Оцінка діяльності уряду:

Основной проблемой мы видим, что нет системного подхода в решении важнейших проблем в жизнедеятельности государства, среди которых, в первую очередь, преодоление кризиса в экономике и последствий эпидемии. Не решается вопрос мира, что является важнейшим элементом, на наш взгляд, выхода страны из кризиса.

Самое главное, и это наибольшая проблема, - это то, что социальные стандарты продолжают ухудшаться, люди получают меньше заработных плат, меньше пенсий, растет безработица, естественно, что в этих условиях жизнь становится еще сложнее, цены продолжают расти, тарифы не снижаются - все это системное проявление глубокого экономического кризиса.

Правительство с работой не справляется, поэтому фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" зарегистрировала постановление об отставке этого правительства. Мы считаем, что стране нужно более эффективное, профессионально управление.