Сергій Льовочкін дав оцінку діяльності Кабміну та назвав головні помилки децентралізації [ Редактировать ]
Кабмін створює ще одну кризу, штучну, з новим адміністративно-територіальним поділом в Україні. Про це заявили в опозиції. Урядовий план створення нових районів у нашій державі - опозиціонери розкритикували. Цю тему та й загалом діяльність Кабміну прокоментував сьогодні Сергій Льовочкін. Ось що він сказав.
Оцінка діяльності уряду:
Основной проблемой мы видим, что нет системного подхода в решении важнейших проблем в жизнедеятельности государства, среди которых, в первую очередь, преодоление кризиса в экономике и последствий эпидемии. Не решается вопрос мира, что является важнейшим элементом, на наш взгляд, выхода страны из кризиса.
Самое главное, и это наибольшая проблема, - это то, что социальные стандарты продолжают ухудшаться, люди получают меньше заработных плат, меньше пенсий, растет безработица, естественно, что в этих условиях жизнь становится еще сложнее, цены продолжают расти, тарифы не снижаются - все это системное проявление глубокого экономического кризиса.
Правительство с работой не справляется, поэтому фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" зарегистрировала постановление об отставке этого правительства. Мы считаем, что стране нужно более эффективное, профессионально управление.
Децентралізація: в чому помилка влади?
Гораздо больше опасения вызывает та административно-территориальная реформа, которая абсолютно не продумана и без какого-то участия громад осуществляется в стране. Кабинет министров определил территории 1400 территориальных громад и 129 районов - логика укрупнение.
Однако возникает огромное количество вопросов, первый из которых - это управляемость этой системы и доступность государственных функций для граждан. Сейчас в Украине возникнут районы по площади и с населением как европейские страны и даже больше. Сейчас Кабмин попросту ножницами переделил карту страны, создав ОТГ из-под палки. Как это будет воспринято людьми на местах, сейчас трудно сказать.
Далее возникает проблема, что эти ОТГ абсолютно разные и несбалансированные. То есть не существует балансов, не существует логики, и самое главное, что не достигаются цели реформы.
Цель реформы - это большая доступность для населения государственных услуг для населения и сокращение государственных расходов. Сейчас никто не может ответить на вопросы фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" - достигаются ли эти условия, будет ли реально сокращение государственных расходов, будет ли система управляемая, а самое главное - получат ли граждане услуги государства. Поэтому так называемая реформа вызывает огромное опасение. Нам представляется все это необдуманным экспериментом.
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