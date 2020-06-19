Після більш ніж трьох місяців простою через карантин, Голлівуд на тижні, що минає, почав відновлювати роботу. Знамениті студії знову викликають на роботу режисерів, операторів і акторів, яких на весь час епідемії відправили додому.

Але зараз вже зрозуміло, "як колись", більше не буде. І коронавірус і хвиля расових протестів змінили "фабрику мрій". А от як саме? З'ясовував Дмитро Анопченко.

Warner Brothers, Universal, Disney. Павільйони знаменитих Голлівудських студій тільки-но почали оживати. Бо досі там хіба черговий серіал про зомбі-апокаліпсис можна було знімати - настільки все було порожньо. Преса поспішила розрекламувати:

Мовляв, щойно "коронавірусну заборону" скасували, то й новий "Парк Юрського періоду" вже знімають.

Джеймс Кемерон, спробує нарешті завершити другу частину "Аватара":

Але медіа чомусь забувають сказати, що так, це голлівудські фільми, але… сіквел про динозаврів поки зніматимуть у Британії. "Аватар" той, так зовсім у Новій Зеландії. Чому ж не вдома, не в Каліфорнії? Або не у Нью-Йорку, де завжди було багато зйомок?

Річ у драконівських санітарних обмеженнях, про які офіційно повідомили профспілку акторів.

Тетяна Родіна, українка, яка зробила кар'єру в американському кіно:

Если раньше crew - съемочная команда - была из 60-80 человек. То сейчас они хотят чтобы съемочная команда состояла из десяти человек. Из десяти! Как вы себе представляете это снимать! Если всего на площадке будет 2-3 актера - максимум. Потому что если их будет 5, то тогда нужно crew урезать, а кого - звукорежиссера урежем, или оператора, или режиссера?

Історія Тані приклад українсько-американської мрії. Дівчина з Донбасу приїхала в Америку без родичів, без зв'язків та без грошей і змогла пробитися там, де інша давно здалася б. За цей час уже встигла стати тут майже своєю - але після карантину все змінилося кардинально.

Забудьте - вообще забудьте про сцены на улицах - это все будут, скорее всего, только студийные сьемки. Массовка - тоже забудьте, максимум 1-2 человека будет. Сказали, что все это будет сниматься на экранах - то есть потом будет компьютерная графика. Я - если честно - уже даже думаю найти какую-то другую работу, потому что здесь все будет очень и очень туго.

З інших обмежень, про які вже повідомили: обов'язкові тести на коронавірус. Зірок на майданчику від усіх ізолюють. А маски вимагатимуть носити 24 години на добу знімати їх зможуть тільки актори, та й то - ненадовго - лише в момент зйомки.

Якщо б аналогічні правила ввели раніше, то й останні кіно-хіти мали б ось такий вигляд: Джокер на розмальованому обличчі носив би ще й маску.

Ді Капріо і Бред Пітт у картині "Одного разу в Голлівуді", точно носили б бандани, аби закрити ніс та рот.

А Ремі Малеку у "Богемській рапсодії" у масці мабуть довелося б ще й співати.

Здавалося, у кого не мало б виникнути проблем під час карантину, так це у Іванни Чаббак - знаменитого голлівудського коуча з українським корінням, яка перейшла від персональної роботи - в онлайн.

Іванна Чаббак, викладачка акторської майстерності у Голлівуді:

Я вчу людей по всьому світу, тобто вони напроти мене все одно не сиділи би. А раніше так взагалі був лише телефон - жодного відео-зв'язку. І я просто звонила. Але коли я працюю із кимось я людей відчуваю, точно знаю, що вони роблять навіть не бачу, але кажу - навіщо ти зараз підняв ліву руку?

До міссіс Чаббак звертаються, коли актору треба, що називається, "увійти в роль"- глибоко проникнутись почуттями свого персонажа. Її книга стала світовим бестселлером і перекладена на 18 мов. Серед тих, із ким вона працювала майже всі зірки Голлівуду від Бреда Пітта і Сільвества Сталлоне до Шарліз Терон і Холлі Беррі, яка Іванні свого "Оскара" присвятила.

Хочу подякувати Іванні Чабак, без Вас я ніколи б не зрозуміла, хто та жінка, яку я грала. Люблю Вас, дякую.

На карантині, коли будь-які контакти заборонені, зірковий коуч опанувала кілька комп'ютерних програм. Каже, вчитися онлайн навіть цікаво. Раніше консультувала вдома - сам на сам, а зараз бачить на екрані реакцію всіх одночасно. Але коли актори виходять на знімальний майданчик.

Іванна Чаббак, викладачка акторської майстерності у Голлівуді:

Вони самі собі тепер роблять грим, бо гримерів немає! Температурний скрінінг постійний. Тести на COVID щодня - перед виходом на майданчик. А ще переписують усі любовні сцени! Якщо в одній родині два актора, то на роль терміново візьмуть чоловіка чи дружину зірки, так ризику менше, вони ж вдома все одно коханням займаються. І у підсумку всі сценарії переписують!

Але переписують їх не лише через карантинні обмеження. Нинішні протести змінюють світ кіно ще більше. Спочатку стару кінокласику зокрема "Віднесених вітром" оголосили неполіткорректними. І прибрали з онлайн-сервісів.

Дарнелл Хант, декан в Університеті Каліфорнії, підтримує табу на фільми:

Це може і був чудовий фільм з точки зору кінематографії, володар "Оскара". Але ця стрічка вихваляє плантаторів і рабство, пропагує стереотипи щодо темношкірих американців!

Тепер й інші фільми - перевірять на політкорректність.

Через коронавірус наступний "Оскар" перенесли всього на два місяці. А після протестів - узагалі вирішили кінопремію реформувати. До кінця червня пообіцяли оголосити список нових вимог до фільмів-номінантів - серед яких будуть "рівність" і "расова різноманітність".

Тім Когшелл, кінокритик:

Важливий фільм - це не завжди хороший фільм. Але і "хороші" фільми - вони щось останнім часом не важливі. Я завжди дивлюсь кіно очима чорної людини. І саме такий погляд дає можливість побачити проблеми.

Щоб їх не знайшли у сценарії зараз вписують політично правильні меседжі - чула від колег-акторів Тетяна Родіна.

И если честно, голова просто пухнет у всех. То есть должна быть обязательно diversity - то есть должны быть геи, должны быть все расы представлены. И кино теперь будет не то, о чем хотели бы рассказать сценаристы, а появятся жесткие рамки, в которые нужно всунуть любой сценарий, да и все.

А окрім цього є ще і рамки фінансові. Жорстко урізають бюджети, бо вже змарнували пів літа - час найбільших касових зборів. А саме за гроші від показів й фінансують зйомки та монтаж нових фільмів. Однак нині не було ані сеансів ані грошей. То ж від березня американська індустрія розваг недоотримала 20 мільярдів доларів. І за прогнозами у найближчі п'ять років втратить ще 160 мільярдів.

Кінотеатри в американській столиці поки що закриті, всі до єдиного. І не тому, що глядачі не прийшли б - просто банально нема чого показувати. На афішах дати, які давно вже минули. А люди. Люди чекають прем'єр. І готові прийти на них навіть незважаючи на жорстку вимогу під час усього сеансу не знімати незручну медичну маску.