Захід України повернув собі коронавірусне лідерство [ Редактировать ]
Західні області знову в антилідерах захворюваності на COVID. Найбільше їх на Львівщині - 139 нових випадків. Не здає позицій і Рівненщина - 83 нових хворих та Закарпаття - 109.
Різко збільшилась кількість ускладнень, зокрема захворювання пневмонією. Всі медзаклади першої ланки вже переповнені. Зокрема, на Закарпатті для прийому пацієнтів з COVIDом відкрили навіть районні лікарні.
Вікторія Тимчик, завідувачка відділу епідеміологічного нагляду і профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру МОЗ України:
Ми б'єм свої антирекорди не тільки по кількості захворілих, а й летальних випадків, так на цьому тижні ми зареєстрували за один день п'ять летальних випадків. Це повинно насторожити, зараз немає жодної адміністративно-територіальної території в області, де ситуація могла бути більш-менш спокійна.
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