Західні області знову в антилідерах захворюваності на COVID. Найбільше їх на Львівщині - 139 нових випадків. Не здає позицій і Рівненщина - 83 нових хворих та Закарпаття - 109.

Різко збільшилась кількість ускладнень, зокрема захворювання пневмонією. Всі медзаклади першої ланки вже переповнені. Зокрема, на Закарпатті для прийому пацієнтів з COVIDом відкрили навіть районні лікарні.

Вікторія Тимчик, завідувачка відділу епідеміологічного нагляду і профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру МОЗ України: