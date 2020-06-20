Дихати аби вижити. У Чернівцях відомий фотограф влаштував персональну виставку. Два десятки світлин зроблені в інфекційних відділеннях та реанімаціях районних лікарень. На фото пацієнти з COVID-19, а також лікарі та медсестри. Що там - у червоній зоні лікарень? Наша Ольга Паламарюк побувала на виставці та поспілкувалися із фотографом та героями проекту.

Кіцманська районна лікарня. Сюди, в інфекційне відділення, пацієнти поступають майже щодня. Від березня діагноз COVID-19 підтвердився в понад півтори сотні осіб. Лікарі працюють в посиленому режимі.

Я вже 19-20 рік, як тут працюю. Бачите, ми ходимо одіті.

Вони щодня ризикують здоров'ям і нерідко жертвують особистим життям заради пацієнтів. Наталія Шелефета - завідувачка інфекційного відділення. Каже: медики були готові до страшної недуги, однак не сподівалися, що вона виявиться настільки підступною.

Наталія Шелефета, завідувачка інфекційним відділенням Кіцманської районної лікарні:

Ця епідемія мені далася важко саме морально. Адже мені приходилося себе обмежувати від родини. Наразі це дуже важка праця. Адже стало жарко, костюми мають здатність парити. Але ми справляємося… Дихати важко.

За звичай, важка робота медиків залишається без уваги. Показати атмосферу інфекційних відділень вирішив чернівецький фотограф Максим Козменко.

Максим Козменко, фотограф:

Ця виставка не зроблена, щоб похизуватися, що я крутий, я туди попав. А ви там не були, не бачили. Ця виставка - щоб показати зараз суспільству роль, ціну, цінність тих людей, які в білих халатах, синіх комбінезонах.

На двох десятках світлин зображені медики та пацієнти. Хтось усміхається, інші, буквально, хапаються за життя. В кожній фотографії - ціла історія.

Василь Салига, фотограф:

Коли ти розумієш, в якій це ситуації, чому є ця ситуація і загалом - чому існує ця фотографія, ти відчуваєш трохи більше, ніж там показано.

Вікторія Гатрич, директорка Департаменту комунікацій Чернівецької облдержадміністрації:

Максим завжди їхав туди з позитивом і повертався з позитивом. Тому що казав - я змушений там жартувати. Бо цих людей потрібно підтримувати, як пацієнтів, так лікарів. Їм потрібні добрі слова, їм потрібен позитив.

Знімальний процес у фотографа зайняв близько тижня. Потім ще два Максим просидів у самоізоляції, аби не наражати на небезпеку рідних.

Наталія Гусак, заступниця голови Чернівецької облдержадміністрації:

Досить часто це закриті приміщення для більшості людей і ніхто не розуміє ту віддачу, яку віддавали впродовж цих 4 місяців лікарі. Ніхто не розуміє ті зусилля.

Після презентації фотовиставку перенесли на вулиці міста, аби світлини могли побачити усі містяни. А згодом - фотографії повезуть в райони.