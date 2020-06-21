В Украине каждый год в третье воскресенье июня отмечают День медицинского работника. В 2020 году этот праздник выпал на 21 июня.

В этот день почитают всех тех, кто давал клятву Гиппократа, - врачей, медсестер, фельдшеров. Они спасают жизни, нередко жертвуя своими. Они ставят себя "под удар", чтобы уберечь тысячи других людей.

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Люди в белых халатах, поклон вам

За бессонные ночи, труды.

За спасенные жизни когда-то,

За спасенные чьи-то мечты!

Труд ваш важен и очень всем нужен,

Ведь без вас человек - никуда.

Пусть к вам блага земные прибудут,

Стороною обходит беда!

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С Днем медика от всей души поздравляю. Желаю не только заботиться о здоровье окружающих, но и беречь свое. Пусть жизнь одарит вас счастливыми моментами и приятными воспоминаниями, пониманием и благодарностью людей. Успехов в вашем деле и хорошего настроения.

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Быть медиком - ответственное дело,

Чужую жизнь тебе доверила судьба,

Бывает так, что нервы на пределе,

Но людям без врача никак нельзя!

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Поздравляем Вас с профессиональным праздником. Ваша профессия - это каждодневный труд, несущий добро, заботу и свет, позволяющий людям вновь становиться здоровыми. Желаем Вам достижения значительных результатов в медицине, успеха, доброжелательных пациентов, бодрости и оптимизма.

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Сегодня праздник твой профессиональный,

И с благодарностью большой хочу сказать,

Спасибо, за твой труд, порой неблагодарный,

За то, что избран ты другому помогать!

Здоровья, счастья и добра желаю,

Пусть Бог от бед тебя всегда хранит!

Пускай в работе будет лад и процветание,

В семье любовь и понимание царит!

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С днем медработника! Пусть поскорее вирус пройдет и снимут все ограничения, жизнь вернется в прежний режим, а на выходных будут ждать развлечения!