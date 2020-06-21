День медика: душевные поздравление в картинках, стихах и прозе [ Редактировать ]
В Украине каждый год в третье воскресенье июня отмечают День медицинского работника. В 2020 году этот праздник выпал на 21 июня.
В этот день почитают всех тех, кто давал клятву Гиппократа, - врачей, медсестер, фельдшеров. Они спасают жизни, нередко жертвуя своими. Они ставят себя "под удар", чтобы уберечь тысячи других людей.
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Люди в белых халатах, поклон вам
За бессонные ночи, труды.
За спасенные жизни когда-то,
За спасенные чьи-то мечты!
Труд ваш важен и очень всем нужен,
Ведь без вас человек - никуда.
Пусть к вам блага земные прибудут,
Стороною обходит беда!
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С Днем медика от всей души поздравляю. Желаю не только заботиться о здоровье окружающих, но и беречь свое. Пусть жизнь одарит вас счастливыми моментами и приятными воспоминаниями, пониманием и благодарностью людей. Успехов в вашем деле и хорошего настроения.
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Быть медиком - ответственное дело,
Чужую жизнь тебе доверила судьба,
Бывает так, что нервы на пределе,
Но людям без врача никак нельзя!
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Поздравляем Вас с профессиональным праздником. Ваша профессия - это каждодневный труд, несущий добро, заботу и свет, позволяющий людям вновь становиться здоровыми. Желаем Вам достижения значительных результатов в медицине, успеха, доброжелательных пациентов, бодрости и оптимизма.
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Сегодня праздник твой профессиональный,
И с благодарностью большой хочу сказать,
Спасибо, за твой труд, порой неблагодарный,
За то, что избран ты другому помогать!
Здоровья, счастья и добра желаю,
Пусть Бог от бед тебя всегда хранит!
Пускай в работе будет лад и процветание,
В семье любовь и понимание царит!
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С днем медработника! Пусть поскорее вирус пройдет и снимут все ограничения, жизнь вернется в прежний режим, а на выходных будут ждать развлечения!
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