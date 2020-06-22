У Пекіні почали масові тестування на COVID-19 [ Редактировать ]
У Пекіні через підозру нового спалаху коронавірусу масово перевіряють людей у спеціальних пунктах просто неба. До таких дій влада Китаю вдалася після того, як випадок інфікування на COVID-19 виявили на одному зі столичних ринків. Відтоді захворювання зафіксували в понад двох сотень людей.
Щоби запобігти новому спалаху в Пекіні організували пункти тестування. За словами представників місцевої влади, щодня планують тестувати один мільйон людей. Жителі столиці до цього ставляться з розумінням.
У такий ключовий момент влада вимагає від нас проходження тесту на COVID-19. Якщо це безкоштовно, - то чому би цього не зробити. Тим паче, що так ми убезпечуємо і себе, і родину, і людей навколо.
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