Антирасистські протести у ЄС перетворилися на пам'ятникопад. Розлючені демонстранти у Франції, Бельгії та Британії почали паплюжити монументи державним діячам, які хоч якось причетні до дискримінації темношкірих. Як реагує влада - розкаже Олена Абрамович.

Закривавлені погруддя державних діячів - типова картина в Брюсселі. Цього тижня місцеві комунальники не встигають їх рятувати: відмили один - уже заляпали інший.

Ось ще один монумент у парку за 500 метрів звідси. А таким нещодавно був пам'ятник королю Леопольду Іі в Єврокварталі. Зараз йому інкримінують загибель мільйонів конголезців у ХІХ столітті.

Раніше у подібний спосіб розправилися зі статуєю цьому ж королю в Антверпені. Не тільки облили червоною фарбою, а й підпалити пробували. Зрештою, владі монумент довелося тимчасово прибрати.

Самюель Селемакерс, представник музею:

Ми зняли цей пам'ятник, щоб сховати його в нашому музеї та оцінити стан пошкодження.

Саме в музеях таким скульптурам і місце, наполягають учасники протестів. Та місцева влада не підтримує таких настроїв. Навіть перший темношкірий мер Бельгії - проти.

П'єр Компані, мер брюссельської комуни Гансгорен:

Я ніколи не підтримував нападів на монументи. Але треба бути обережними: коли штовхаєш людей занадто далеко, врешті-решт у них є лише такий спосіб самовираження, через силу.

Це вже Велика Британія минулого тижня. Жителі Лондона попрощалися з монументом работорговцю Едварду Колстону. Намагалися повалити і статую Вінстона Черчилля. Його нинішньому колезі Борису Джонсону довелося попросити поліцію взяти пам'ятник під охорону - його запакували у величезну броньовану коробку.

Нападають на пам'ятники генералів, причетних до колоніальної діяльності, і в Франції. Та президент Еммануель Макрон застеріг протестувальників - знесення не допустить.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Хочу чітко вам пояснити, співгромадяни: Республіка не видалить зі своєї історії жодного імені, не забуде жодної дії та не викине жодної статуї. Замість цього ми повинні разом чітко вивчити всю нашу історію, усі наші спогади.

А це вже французька поліція - офіцери демонстративно кидають кайданки, аби продемонструвати, що втомилися від гонінь за час антирасистських протестів. Те ж саме зробили правоохоронці у Брюсселі.

Вінсент де Клерк, інспектор поліції: