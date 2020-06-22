Власти Киева оказывают посильную помощь всем пострадавшим в результате взрыва десятиэтажного дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5. Уже переселили 45 жильцов. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"Мы оказываем помощь всем, кто к нам обратился. 45 человек временно будут жить в одном из столичных интернатов. Также "Укрзализныця" предоставила номера в отелях для пострадавших. Часть людей решили пожить у родственников и знакомых".

Спасатели развернули полевой палаточный городок для людей, которые лишились крова. Городские власти организовали необходимое медицинское обеспечение и питание.

"Спасатели будут работать круглосуточно и в них есть все необходимое оборудование для работы в таких условиях. Чтобы не случилось повторных обвалов, уже завершили монтаж укрепляющих балок на 1 и 2 этажах дома. Также специалисты обследуют соседние дома. Нам надо точно знать, в каком они состоянии, чтобы не подвергать опасности людей. Относительно дома, где произошел взрыв, - специалисты говорят, что, скорее всего, его придется демонтировать. И главное - нам нужно установить причину взрыва".

Виталий Кличко заверил жильцов, что полиция будет круглосуточно охранять их имущество, чтобы не было случаев мародерства. И призвал людей не заходить в свои жилища без разрешения спасателей.

Ранее сообщалось, что эксперты признали дом, в котором произошел взрыв, не пригодным для жилья.