Розпочалося чергове засідання у справі про збиття рейсу МН17. Сторона захисту росіянина Олега Пулатова вимагає перевірити публікації у соцмережі так званого "диспетчера Карлоса". Це громадянин Іспанії, що видав себе за диспетчера аеропорту "Бориспіль". У твіттері написав про нібито українські винищувачі, які супроводжували малазійський Boeing.

Пізніше розповів "Радіо "Свобода", що за фейкові пости отримав від російського пропагандистського телеканалу 50 тисяч доларів. Олег Пулатов, єдиний з обвинувачуваних, представлений адвокатами на процесі в Нідерландах.

Нагадаю, боїнг Малазійських авіаліній збили над Донеччиною 17 липня 2014 ракетою з російського "Бука". Розслідування вела міжнародна група слідчих. Росія причетність до масового вбивства заперечує.