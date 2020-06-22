Справа збитого МН17: кому заплатила Россія за неправдиву інформацію [ Редактировать ]
Розпочалося чергове засідання у справі про збиття рейсу МН17. Сторона захисту росіянина Олега Пулатова вимагає перевірити публікації у соцмережі так званого "диспетчера Карлоса". Це громадянин Іспанії, що видав себе за диспетчера аеропорту "Бориспіль". У твіттері написав про нібито українські винищувачі, які супроводжували малазійський Boeing.
Пізніше розповів "Радіо "Свобода", що за фейкові пости отримав від російського пропагандистського телеканалу 50 тисяч доларів. Олег Пулатов, єдиний з обвинувачуваних, представлений адвокатами на процесі в Нідерландах.
Нагадаю, боїнг Малазійських авіаліній збили над Донеччиною 17 липня 2014 ракетою з російського "Бука". Розслідування вела міжнародна група слідчих. Росія причетність до масового вбивства заперечує.
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