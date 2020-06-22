Кличко в трусах шокировал поклонников [ Редактировать ]
Легендарный боксер супертяжелого веса Владимир Кличко удивил фанатов новым фото. Соответствующий кадр он показал на своей странице в Instagram.
В кадре Владимир позирует в нижнем белье, носках, тапках и перчатках. На голове у него надета теплая шапка.
"Мне сказали, что я хладнокровный, сегодня это правда", - подписал фото.
Ранее мы писали о том, что братья Кличко сошлись в поединке по армрестлингу.
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