Какой знак зодиака самый упертый [ Редактировать ]
Нередко именно упертость помогает человеку завоевать триумф. При этом она же может подвести человека к "граблям", удар которых он запомнит на всю жизнь. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый упертый в своих убеждениях.
Итак, на первом месте оказались Овны. Проблема с переубеждением Овна начинается на самом первом этапе - его непросто заставить даже выслушать другое мнение.
Он не то что бы считает, что все вокруг дураки - он вообще не смотрит, что там вокруг, очень уж его захватывают его собственные порывы. В этом плане он как ребенок.
Ранее мы писали, какой знак зодиака самый подлый.
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