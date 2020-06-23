Нередко именно упертость помогает человеку завоевать триумф. При этом она же может подвести человека к "граблям", удар которых он запомнит на всю жизнь. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый упертый в своих убеждениях.

Итак, на первом месте оказались Овны. Проблема с переубеждением Овна начинается на самом первом этапе - его непросто заставить даже выслушать другое мнение.

Он не то что бы считает, что все вокруг дураки - он вообще не смотрит, что там вокруг, очень уж его захватывают его собственные порывы. В этом плане он как ребенок.

Ранее мы писали, какой знак зодиака самый подлый.