Власть вместо поддержки промышленности ее убивает. Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил во время посещения Купянского силикатного завода в Харьковской области во вторник, 23 июня.

Юрий Бойко подчеркнул, что государство должно помогать таким предприятиям, однако вместо поддержки они наоборот получают проблемы. "Этот завод, который был остановлен и его уже готовились порезать на металлолом, собственники возродили с нуля. Было открыто производство кирпича, сейчас готовится производство газобетона. Предприятие обеспечивает 150 рабочих мест с перспективой роста до 400. Это, безусловно, хорошо. А плохо то, что государство таким заводам, таким людям, которые хотят что-то создать, не то что не помогает, а создает проблемы", - сказал народный депутат.

Он отметил, что абсолютно безрассудная экономическая политика нынешней власти тормозит развитие промышленности.

"Есть много вещей, которые нужно немедленно устранять. Это касается и налогового пресса, и закона, который налагает дополнительные налоги даже на неработающее производственное помещение, и стоимости транспортных услуг. Все это вместе требует корректировки, потому что иначе промышленность не возродить. Необходимо вмешательство, в том числе, и парламента – надеюсь, правящее большинство очухается и повернется лицом к реальному сектору экономики. Нужно начинать с пусть небольших, но конкретных шагов. И тогда рабочие места будут создаваться не только на бумаге, но и в жизни", - сказал Юрий Бойко.

"Я абсолютно убежден, что реальный сектор экономики, промышленные предприятия - это будущее нашей страны. Нет стран, которые стали успешными только за счет аграрного сектора. Промышленность у нас есть, и ее надо развивать. Это линия, которую ми будем проводить", - акцентировал Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Еще одной проблемой, по словам руководителя предприятия Дмитрия Чурилова, является подготовка кадров.

"У нас в Купянске закрыты специализированные технические институты, со специалистами на сегодняшний день большая проблема. Те, кто более-менее подготовлены - уезжают, и удержать их очень сложно. Поэтому с руководством города будем принимать решение по поводу стипендий, чтобы таким образом стимулировать молодых специалистов для работы на нашем предприятии. Молодые люди не должны уезжать из Украины. Это наша принципиальная позиция", - отметил он.

В рабочей поездке Юрия Бойко сопровождает руководитель Купянской городской организации "Оппозиционной платформы - За жизнь", депутат Харьковского облсовета, заместитель Купянского городского головы Геннадий Мацегора и представители ОПЗЖ Харьковщины.