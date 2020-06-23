Вогнем у відповідь армійці ліквідували двох найманців

Село Оріхове на Луганщині сьогодні знову опинилося під ворожим вогнем. Проросійські бойовики поновили обстріли несаленого пункту з гранатометів та стрілецької зброї. Минулої доби на цій ділянці ворог застосував артилерійські системи калібру 122 міліметри.

Околиці Хутора Вільного, Новозванівки, Катеринівки, Павлополя і Новомихайлівки противник обстрілював із заборонених 120-х та 82-х мінометів. Загалом, адепти "руського міра" випустили по позиціях Збройних Сил України понад півтора десятка мін, поранивши одного військового.

Вогнем у відповідь армійці ліквідували двох найманців, трьох поранили. Крім того, як повідомили у штабі, на приморській ділянці окупанти знищили стаціонарну камеру ОБСЄ.

Поблизу Широкиного ворожа ракета з ПТРК "Корнет" влучила у спостережну щоглу місії і вивела з ладу обладнання.