Оріхове на Луганщині опинилося під ворожим вогнем [ Редактировать ]
Село Оріхове на Луганщині сьогодні знову опинилося під ворожим вогнем. Проросійські бойовики поновили обстріли несаленого пункту з гранатометів та стрілецької зброї. Минулої доби на цій ділянці ворог застосував артилерійські системи калібру 122 міліметри.
Околиці Хутора Вільного, Новозванівки, Катеринівки, Павлополя і Новомихайлівки противник обстрілював із заборонених 120-х та 82-х мінометів. Загалом, адепти "руського міра" випустили по позиціях Збройних Сил України понад півтора десятка мін, поранивши одного військового.
Вогнем у відповідь армійці ліквідували двох найманців, трьох поранили. Крім того, як повідомили у штабі, на приморській ділянці окупанти знищили стаціонарну камеру ОБСЄ.
Поблизу Широкиного ворожа ракета з ПТРК "Корнет" влучила у спостережну щоглу місії і вивела з ладу обладнання.
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