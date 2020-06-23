Фестиваль під час коронавірусу. В індійському місті Пурі попри карантин - влаштували свято Ратха-Ятра, відоме традиційним заїздом колісниць з дерев'яними божествами.

Спершу Верховний суд заборонив проводити ритуальний захід, однак у переддень дозвіл таки надали - за умови, що публіка не долучатиметься до ходи.

За посиленої охорони з боку поліції - свято відбулося. Щороку цей фестиваль збирає до півтора мільйона відвідувачів.