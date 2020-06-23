Індійці зібрались на багатотисячний фестиваль попри коронавірус [ Редактировать ]
Фестиваль під час коронавірусу. В індійському місті Пурі попри карантин - влаштували свято Ратха-Ятра, відоме традиційним заїздом колісниць з дерев'яними божествами.
Спершу Верховний суд заборонив проводити ритуальний захід, однак у переддень дозвіл таки надали - за умови, що публіка не долучатиметься до ходи.
За посиленої охорони з боку поліції - свято відбулося. Щороку цей фестиваль збирає до півтора мільйона відвідувачів.
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