Тепла зима, затяжна холодна весна, рясні дощі, сильний вітер, паводки, піщані бурі, засуха та багато іншого. Таку аномальну погоду науковці пов'язують зі змінами клімату. У чому причина таких змін і чи можливо їм запобігти з'ясовувала Марічка Мельник.

Клімат землі постійно змінювався упродовж усієї її історії. Однак зараз такі зміни відбуваються значно швидше. Світове глобальне потепління накоїло чимало лиха і в Україні.

Тетяна Тимочко, голова всеукраїнської екологічної ліги:

Насправді Україна стикнулася з викликами, до яких вона абсолютно не готова в умовах відсутності якісної екологічної політики.

Зміни клімату полягають не лише у потеплінні, але й в аномальних погодних явищах, підвищенні рівня світового океану, позначаються на врожайності та популяції тварин. Природні аномалії також спричинюють зростання кількості епідемій. Попередити про всі можливі загрози науковці наразі не в змозі, адже нинішня система спостережень не в змозі надати стовідсотковий прогноз.

Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України:

Якщо ще мережа спостережень наземна у нас досить така поширена, то нажаль про те, що відбувається в атмосфері ми можемо дізнатись лише з даних аеорологіччних спостережень детально, супутникових спостережень, але вона не є досить детальна.

На думку вчених, запобігти глобальним змінам клімату навряд чи вдасться. Однак світова спільнота і навіть кожен із нас може принаймні стримати зростання температури.

Тетяна Тимочко, голова всеукраїнської екологічної ліги:

В кожній країні мають бути розроблені не тільки національні плани такі глобального характеру, але й місцевого характеру і галузевого характеру, локального Коли ми говоримо про побут в першу чергу це роздільне збирання побутових відходів це енергозбереження і водозбереження.

Та й приклад інших країн дає надію на те, що радикальні кліматичні перетворення все-таки можна уповільнити.

Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України:

Ми знаємо про велику Китайську стіну про таку зелену стіну в Африці яка утворюється і бачимо вже є дієві результати. Скажемо якщо в Китаї завдяки тому, що була висаджена велика кількість зелених насаджень саджені ліси на межі з пустинею це зрештою привело до того, що пустиня Гобі починає відступати.

В Україні ситуація чи не протилежна. Саме через вирубування карпатських лісів нинішні повені в регіоні набули такого загрозливого характеру, коли людські оселі не тільки заливає, а й накриває селевими потоками з камінням. Та й прийнята кілька років тому програма щодо насадження та збереження лісів - поки що реалізується украй повільними темпами.