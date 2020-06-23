Кількість інфікованих COVID-19 в Україні знову зростає. За добу 833 нових випадки - на півтори сотні більше, ніж минулої доби. Недуга забрала життя двадцяти трьох людей, повідомили в міністерстві охорони здоров'я.

Рейтинг областей за кількістю нових заражень натепер є таким: найбільше випадків на Львівщині 240. Далі йдуть Закарпатська та Рівненська області.

І, за даними МОЗ, станом на сьогодні до послаблення карантинних заходів готові 10 областей України - це Вінниччина, Запорізька, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області, а також місто Київ.