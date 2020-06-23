На Донбассе продолжают гибнуть люди, и именно президент страны должен достичь мира. Такое мнение выразил председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук в открытом письме к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Вместо обещания покончить с бедностью сегодня наступила эпоха нищеты, вместо того, чтобы прекратить противостояние и добиться мира любой ценой, как обещал нам действующий президент, продолжаются боевые действия. Гибнут люди, уничтожается инфраструктура. Эта тема, эта проблема остается самой актуальной. Минские соглашения - это единственный документ, который после принятия был ратифицирован резолюцией Совбеза ООН и превратился в международно-правовой акт. Который может принести мир на Юго-Восток Украины. Который может вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс. Именно это предполагается как главная стратегическая цель нашего мирного плана по Донбассу, который принят партией и для реализации которого сегодня мы делаем все необходимое", - отметил Медведчук.

"Минские соглашения - это то, что надо выполнять, а не искать пути, как их обойти и перейти, как часто звучит, к сожалению, из уст президента, к варианту В или к варианту С, то есть к каким-то другим форматам или другим решениям, которые находятся вне действия или вне регулирования Минскими соглашениями", - добавил нардеп.

"И поэтому в данном случае не надо изобретать велосипед, рассказывать сказки по поводу каких-то представителей Донбасса, которые к Донбассу сегодня не имеют отношения, а самое главное - не могут принимать решения, позволяющие установить мир там, или говорить о каких-то форматах новых, вспоминая "будапештский". Можно еще вспомнить "женевский". Все эти форматы закончились именно потому, что возник "нормандский формат", появились Минские соглашения, которые были, как я уже сказал, утверждены резолюцией Совбеза ООН. И по этому пути надо идти, потому что другого пути нет. Есть ли альтернатива Минским соглашениям? Есть. Это потеря Донбасса для Украины. И мы этого допустить не должны. В первую очередь не имеет права допустить это президент страны, г-н Зеленский", - подчеркнул политик.

Ранее Виктор Медведчук заявлял, что украинская власть обязана наладить прямой диалог с Донецком и Луганском.