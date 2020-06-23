Многотысячные коллективы химических предприятий просят президента отсрочить принятие решения в расследовании импорта азотных удобрений и разобраться в ситуации. Об этом говорится в официально обращении трудовых коллективов химических предприятий "Днепразота", "Ривнеазота", Северодонецкого объединения "Азот", Днепровского завода минеральных удобрений, "Сумыхимпрома", черкасского "Азота" и Одесского припортового завода.

"22 июня начато голосование Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ), которая фактически собирается принять решение о согласии на обнищание почти 10 тысяч украинцев и их семей, которые окажутся перед угрозой увольнения. Показательно, что это происходит со ссылкой на якобы ваше личное политическое решение. Уважаемый Владимир Александрович! Мы обращаемся к Вам с просьбой использовать свое право, применить свой авторитет и отсрочить принятие решения об отказе от защиты более 20 000 рабочих, членов их семей и около 30 000 работников смежных с химпромом отраслей. Требуем защиты людей в государстве президентом, которого вы являетесь", - говорится в нем.

Трудовые коллективы уверены, что дальнейшее бесконтрольное увеличение импорта будет убивать тысячи рабочих мест украинцев и ухудшать макроэкономические показатели.

"Просим Вас разобраться с проблемой досконально, выслушав все позиции и точки зрения. По меньшей мере, услышать голос украинского химпрома, представители которого стремятся довести до вашего сведения объективную информацию, а не только голос лоббистов импорта", - говорится в сообщении.

Химпредприятия предлагают не принимать необдуманных решений.

"В отличие от лоббистов импорта, мы готовы к реальному диалогу с реальными представителями аграрной отрасли. Мы готовы быть в этой дискуссии за общим столом и отработать альтернативные механизмы и компромиссные решения, которые всегда существуют. Сейчас решение, предлагаемое к принятию, не соответствует государственным интересам и интересам национальной экономики", - отмечается в обращении.

Также говорится, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства завершило два специальных расследования в отношении импорта минеральных удобрений в Украине, при этом по результатам расследований было подтверждено наличие фактов и обстоятельств, которые являются правовой основой для введения специальных ограничительных мер в отношении импортных минеральных удобрений на внутреннем украинском рынке.

"Как нам стало известно, сейчас идет сбор подписей для голосования членами МКМТ за завершение специальных расследований без введения каких-либо мер, направленных на защиту внутреннего рынка и отечественных химпредприятий. Целый ряд государственных служащих ссылаются на Ваше якобы личное решение о нецелесообразности защиты химпредприятий, которое Вы озвучили во время встречи с представителями частного аграрного бизнеса и их ассоциаций (встреча состоялась в конце позапрошлой недели в Офисе Президента Украины), на которую, увы, не были привлечены представители украинского химпрома", - говорится в обращении.

Отмечается, что на отечественных химических предприятиях сегодня работает около 20 тыс. человек, при этом часть предприятий уже начала сокращение персонала из-за тяжелого финансового состояния.

"Крупные предприятия увольняют 5% персонала уже сегодня, малые - сокращают 10% персонала. Большинство химических предприятий являются градообразующими. В большинстве семей зарплата является единственным источником дохода.

В обращении отмечается, что отказ от защиты химических предприятий и не введение квот продолжит начатый негативный тренд. "Тысячи человек будут уволены - это до 40% персонала к концу текущего года. Уверены, что полный отказ от поддержки национального производства не является Вашей позицией, а потеря людьми своих рабочих мест не является Вашей целью, как президента", - отмечается в обращении.

25 мая МКМТ приняла решение о продлении специального расследования по импорту в Украину азотных минеральных удобрений независимо от страны происхождения на 30 дней.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявило, что намерено инициировать введение квот на импорт минеральных удобрений.

21 августа 2019 ММКТ начала два специальных расследования относительно импорта в Украину азотных удобрений. Инициаторами дела выступили компании "Днепроазот", "Ривнеазот", черкасский "Азот" и "Северодонецкий Азот".