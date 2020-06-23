Трамп закриває Америку. Розпорядився поки не видавати жодному іноземцю робочої чи освітньої візи. Заборона діятиме мінімум до кінця року. Але Трамп погрожує обмеження подовжити.

Чому? І як це позначиться на українцях? З'ясовував Дмитро Анопченко.

Американський бізнес звик забирати найкращих запрошувати до себе фахівців з усього світу, серед яких багато українців, зокрема комп'ютерників. Аби в'їхати і працювати, люди отримували так звану "візу H1B" - для висококваліфікованих працівників (таких видавали 85 тисяч на рік).

Окремі квоти і окремі візи для людей із низькою кваліфікацією (зокрема, тих, хто працює в готельному бізнесі чи на будівництві), це віза H2B - 66 тисяч людей щороку в'їжджали в Сполучені Штати з такими. Популярною була і віза J - її багато українців мали; це для науковців, студентів, учасників програм культурного обміну, або ж для тих, хто приїжджав улітку за програмою Work and Travel.

Подальше оформлення всіх цих віз Дональд Трамп своїм указом зупинив - заборона набирає чинності сьогодні опівночі за місцевим часом. Діятиме до 31 грудня, але джерела в Білому домі кажуть американській пресі, що адміністрація розглядає можливість цей "бан на іноземців" і в наступному році подовжити.

В указі Трампа є примітка, що "він не поширюється на тих, хто вже перебуває у Сполучених Штатах". І водночас документ написаний дуже складною юридичною мовою, де є слова про "заборону на в'їзд". І доки немає офіційного роз'яснення та інструкцій міграційної служби - складно сказати, як це працюватиме.

Тобто, нові візи точно не видаватимуть. Але якщо її вже оформили - іноземця в країну пустять, чи розвернуть на кордоні? А якщо той самий українець, який працює в Штатах, виїде відвідати батьків і потім повертатиметься - чи не відмовлять у в'їзді?

Ірина Мазур, імміграційний адвокат, почесний консул України у Філадельфії:

Однозначно ті іноземці, які вже мають на руках візи - ця прокламація їх не повинна торкнутися і вони зможуть в'їхати у Сполучені Штати - єдине що не через країни Шенгену. Адже тільки вчора у мене була ситуація, що люди пробували в'їхати у Сполучені штати - застрягли в Берліні, це шенгенська країна, і вони не змогли сісти на літак. Другий момент - якщо ж в людини, в емігранта закінчується віза і потрібно її продовжити - то відповідно люди не зможуть подовжити термін візи.

Радники Трампа пояснили пресі: у такий спосіб президент створює понад пів мільйона робочих місць для американців, адже безробіття в країні рекордне. Але про що не кажуть уголос - так це про мотиви політичні.

Президент адресує цей меседж своїм виборцям. Показує, що для нього "Америка все ж на першому місці". Навіть попри те, що великий бізнес уже заявляє: іноземці, яких вони запрошували на роботу, не займали місця праці місцевих, Сполучені Штати просто не мають такої кількості потрібних їм фахівців.

Компанія Twitter вже заявила: "рішення недалекоглядне", "підірве конкурентність" американської економіки. Розкритикував Трампа й Ілон Маск. Але найбільше, чого бізнес зможе домогтися - це не дати продовжити "візове табу" після пеершого січня наступного року.