Какой знак зодиака самый влюбчивый [ Редактировать ]
Некоторые люди в принципе не умеют жить в каком-то другом состоянии, кроме влюбленности. Они влюбляются мгновенно, любят страстно и неистово. Но... недолго. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый непостоянный в любви.
Итак, на первом месте оказались Стрельцы. Представители этого знака зодиака в принципе не умеют жить в каком-то другом состоянии: если Стрелец не влюблен, жизнь кажется ему пресной и серой.
Стрельцы влюбляются мгновенно, а любят на разрыв аорты буквально: страстно и неистово. Но недолго. И как только гормональный угар угасает, Стрельцы отправляются на поиски нового объекта воздыханий.
Ранее мы писали, какой знак зодиака самый упертый.
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