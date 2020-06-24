Скандальні мемуари екс-радника президента США Джона Болтона вийшли у продаж [ Редактировать ]
Довгоочікувані мемуари екс-радника президента США Джона Болтона уже на полицях американських магазинів - попри спротив Білого дому. У книжці Болтон заявляє про зловживання владою з боку Дональда Трампа. Зокрема той буцімто хотів дискредитувати опонента Джо Байдена за допомогою матеріалів кримінальної справи, яку розслідують в Україні.
Також Трамп, мовляв, боявся критикувати президента Росії Путіна і загалом плутав особисті і державні інтереси. Сам очільник Білого дому звинувачення відкидає, заявляє, що у книжці Болтона міститься таємна інформація, через що мін'юст позвався проти експосадовця до суду.
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