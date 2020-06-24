Війна на Донбасі: останні події [ Редактировать ]
Три обстріли українських позицій від опівночі. На підступах до Широкиного окупанти застосували заборонені 82-гі міномети. А під прицілом гранатометів різних систем та стрілецької зброї опинилися околиці Старогнатівки та Хутора Вільного.
Українські військові відповідали ворогові зі штатного озброєння. Минулося без втрат серед наших захисників.
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