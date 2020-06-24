Белый дом опубликовал указ президента США Дональда Трампа, которым вводится запрет на выдачу американских рабочих виз для иностранцев. Формально ограничения действуют до 31 декабря 2020 года, но могут быть продлены.

Указ Трампа у многих вызвал растерянность, ведь он написан сложным юридическим языком и не совсем понятно, что именно ограничивает. Например, тысячи украинцев, которые уже имеют рабочие визы, смогут въехать в Штаты - или на границе их развернут? А если люди уже работают в США и ​​отправятся в Украину навестить родителей, - пустят ли их обратно?

За разъяснениями "Подробности" обратились к Ирине Мазур - известному в Штатах адвокату по вопросам иммиграции и почетному консулу Украины в Филадельфии.

"С апреля этого года США перестали выдавать грин-карты и иммиграционные визы для некоторых категорий иммигрантов. В первую очередь для родителей граждан США, а также для мужей, жен и детей резидентов Соединенных Штатов. Указом Трампа вводятся новые ограничения относительно получения неиммиграционных рабочих виз H-1B, H-2B, для представителей иностранных компаний - визы L1 и для некоторых категорий людей, которые пытаются получить визу J по программам обмена".

Новые ограничения "ударят" в первую очередь по украинским "айтишникам", на которых огромный спрос в Штатах, и студентам, которые в этом году не смогут поехать в США по программе Work and Travel.

"Новые ограничения на въезд были опубликованы всего несколько дней назад, поэтому дополнительных разъяснений, которые традиционно даются после принятия таких документов, от властей пока не было. Из текста документа следует, что иностранцев, которые уже имеют на руках визы - эта прокламация их не должна коснуться, и они смогут въехать в Соединенные Штаты. Единственное условие - не из стран Шенгена. Только вчера у меня была ситуация, что люди пытались въехать в Соединенные Штаты из Берлина. Это страна Шенгенской зоны, и они не смогли сесть на самолет".

Юристы признают, что если у иммигранта заканчивается рабочая виза и нужно ее продолжить, скорее всего, сделать это получится. Поскольку это выдача новой визы на новый срок. Но даже имея на руках действующую рабочую визу, иностранные специалисты не смогут получить визы для членов своей семьи.

Новые ограничения не коснутся членов семьи гражданина США, специалистов медицинской сферы и иностранцев, занятых в поставках продовольствия в США.

Ранее сообщалось, что на иммиграцию в Украину установили квоты.