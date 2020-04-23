Дональд Трамп частично запретил иммиграцию в США [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп подписал указ о временной остановке иммиграции в США. Об этом он заявил во время пресс-конференции.
По его словам, мера принята в условиях дефицита рабочих мест в стране из-за пандемии коронавируса.
"Чтобы защитить наших замечательных американских работников, я только что подписал указ о временной приостановке иммиграции в США. Это гарантирует, что безработные американцы из всех слоев общества будут первыми в очереди на вакансии после открытия экономики. Мы также сбережем наши медицинские ресурсы. Мы должны заботиться о наших пациентах, рабочих, поэтому мы это сделали", - сказал он.
Как пояснили в Белом доме, исключение будет сделано для врачей и других работников, чья помощь необходима в борьбе с коронавирусом.
Ранее мы писали, что Трамп временно приостановил выдача грин-карт.
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