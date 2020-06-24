Кондиционеры повышают риск распространения коронавирусной инфекции. Если в помещении очень жарко и без них не обойтись, то нужно открывать окно на проветривание. Об этом рассказал эпидемиолог и эксперт по вопросам инфекционного контроля Андрея Александрина, сообщает "Украинская правда".

По его словам, если кондиционер все же работает, то окно нужно открыть на проветривание, чтобы в комнату поступал свежий воздух.

Кондиционер работает по принципу рециркулятора. Большинство из них во время работы не подают свежего воздуха извне. Более того, кондиционеры высушивают воздух, а значит создают больше инфекционных рисков для распространения микробов, в том числе, для Covid-19.

Кроме того Александрин добавил, что в дешевых марках авто также опасно ездить с кондиционером и закрытым окном.

Если в машине есть климат контроль и подача воздуха извне - тогда все нормально.

Эпидемиолог добавил, что в любом случае температура в авто должна меняться постепенно.

"Если на улице +30, а вы сели в машину, где воздух +20 - это вредно.Температура воздуха должна уменьшаться плавно. Поэтому кондиционеры лучше использовать, если вы путешествуете автомобилем на длинные дистанции ", - подытожил эксперт.

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