Исследователи выяснили, что коронавирусная инфекция может сохранять свою активность в воде до 25 дней.

Об этом пишет MedRxiv.

По информации, во многих странах угроза распространения COVID-19 в пресной в воде является очень актуальной.

Природные водоемы могут служить резервуарами и путями распространения для коронавируса нового типа (SARS-CoV-2). Во многих странах они представляют собой реальную угрозу для здоровья.

Известно, что наименьший риск заражения коронавирусом через пресную воду сохраняется в Канаде, России, Индонезии, Венесуэле, Австралии и Новой Зеландии.

Ранее мы писали, что коронавирус в мире за сутки заразил более 180 тысяч человек. Наибольшее количество инфицированных наблюдается в Северной и Южной Америке.