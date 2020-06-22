Живучая инфекция: сколько коронавирус может существовать в воде [ Редактировать ]
Исследователи выяснили, что коронавирусная инфекция может сохранять свою активность в воде до 25 дней.
Об этом пишет MedRxiv.
По информации, во многих странах угроза распространения COVID-19 в пресной в воде является очень актуальной.
Природные водоемы могут служить резервуарами и путями распространения для коронавируса нового типа (SARS-CoV-2). Во многих странах они представляют собой реальную угрозу для здоровья.
Известно, что наименьший риск заражения коронавирусом через пресную воду сохраняется в Канаде, России, Индонезии, Венесуэле, Австралии и Новой Зеландии.
Ранее мы писали, что коронавирус в мире за сутки заразил более 180 тысяч человек. Наибольшее количество инфицированных наблюдается в Северной и Южной Америке.
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