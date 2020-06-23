Женщина без коронавируса родила зараженных детей [ Редактировать ]
В Мексике женщина родила тройняшек, зараженных коронавирусом нового типа. Об этом сообщает Sol de México.
Два мальчика и девочка родились в штате Сан-Луис-Потоси 17 июня с помощью кесарева сечения. Согласно регламенту новорожденных проверили на COVID-19. Оказалось, что все трое детей заражены коронавирусом.
Глава управления здравоохранения штата Мигель Анхель Лутсоу Стейнер назвал случай беспрецедентным для всего мира. Отмечается, что у родителей симптомов коронавирусной инфекции нет.
Состояние двоих детей стабильное, у них нет характерных симптомов COVID-19. У одного новорожденного проявились симптомы. В отношении его "сохраняется зарезервированный прогноз из-за наличия пневмонии".
Специалисты отмечают, что это первый случай рождения сразу нескольких зараженных коронавирусом детей.
Родителей и медицинский персонал, контактировавший с детьми, изолировали. Они сдали тест на COVID-19, результаты пока не получены.
Ранее сообщалось, сколько коронавирус может существовать в воде. Также мы писали о том, кто является самым опасным распространителем коронавируса.
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