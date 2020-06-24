Примусова децентралізація. З цим поняттям українці зіткнулися відносно нещодавно. Реформа, що мала змінити радянську тоталітарну вертикаль управління на схему самоврядування за прикладом цивілізованого світу, в наших реаліях, виявляється, може і не спрацювати. Принаймні деякі громадяни не приховують свого обурення і готові опиратися.

Група протестувальників із села Гульськ у Новоград-Волинському районі Житомирщини сьогодні вийшла під стіни Міністерства регіонального розвитку в столиці, аби висловити своє обурення ситуацією в їхньому селі. Що саме підштовхнуло селян до виступу, і до чого тут примусова децентралізація, розкаже Ольга Клюєва

Під стінами міністерства обурені селяни. Після того як громада та селищна рада Гульска проголосували за приєднання до міста Новоград Волинський, у селище почали їздити бізнесмени і переконувати людей змінити рішення. Селяни відмовились, та через деякий дізнались, що опинилось у складі зовсім іншої адміністративної одиниці.

Жанна, жителька села Гульськ:

Бандитьске це захоплення сіл. Щоб управляти і забрати землю в цих селян, колись були князівства які володіли холопами і кріпаками, і це зараз йде по Україні.

Люди не знайшли правди в обласного керівництва і вдалися до радикальних дій, тиждень тому перекрили трасу Київ Чоп. Та і це не допомогло. Документи, в яких Гульск приєднали до маленького нерозвиненого селища ніхто виправляти не збирався. Голосування громади і рішення сільради просто ігнорувалися.

Лариса Добровольська, сільский глова Гульська:

Люди виявили бажання йти не в Стриївську ОТГ, а в місто Новоград-Волинський. І ми будемо добиватися, щоб вони все ж таки внесли зміни в перспективний план.

Василь Юрків, житель села Гульськ:

Нехай почує нас міністерство, акція буде продовжуватись. Вони ризикують і не бачать, що можуть бути сутички на селах. Я не призиваю, але критична ситуація і вони самі підводять.

Сьогодні сільські активісти прийшли під міністерства регіонального розвитку, аби добитися внесення змін у документи і відновити справедливість.

Сергій Шаршов, генеральний директор Директорату з питань розвитку місцевого самоврядування:

Обласна адміністрація ще раз ретельно все це передивиться і прийме рішення, за умови спільної межі обласна адміністрація буде клопотати про внесення змін до перспективного плану.

У разі, якщо рішення громади Гульська будуть надалі ігнорувати, жителі села подаватимуть позов до суду.