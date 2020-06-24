Дарио Срна получил должность в руководстве "Шахтера" [ Редактировать ]
Футболиста Дарио Срну назначили на должность директора по футболу в клубе "Шахтер". Об этом сообщила пресс-служба клуба.
В нынешнем сезоне бывший футболист входил в тренерский штаб наставника "горняков" Луиша Каштру. Теперь в клубе создана новая руководящая позиция, которую занял хорват.
"Роль директора по футболу станет одной из важных в нашем клубе, и здесь огромный опыт, талант и амбициозность, а главное - искренняя любовь Дарио к "Шахтеру" помогут ему реализовать себя и принести большую пользу клубу", - сказал генеральный директор дончан Сергей Палкин.
Сам Срна отметил, что продолжит посещать тренировки команды, но будет исполнять и новые обязанности:
Должность очень серьезная. Самое важное, что я буду на поле. Потому что я не человек офиса, а всю жизнь был на футбольном поле. Люблю чувствовать команду, чувствовать тренера. За последний год я многому научился у мистера Каштру и благодарен ему за возможность помогать команде. А моя роль всегда одна - помогать "Шахтеру", помогать развитию молодых футболистов и стараться делать так, чтобы команда играла в красивый атакующий футбол.
"Я должен быть на каждой тренировке, на каждой игре. Но многое в моих обязанностях поменяется. В нашем контракте много пунктов, но я всегда буду уважать клуб и выполнять все задачи, которые передо мной стоят. Сделаю все, чтобы "Шахтер" стал сильнее", - добавил футболист.
Напомним, ранее экс-форвард сборной Украины заявил о завершении карьеры. Читайте также, Чемпионат Европы по футболу пройдет в новом формате.
по теме
Украинский футболист покинул известный клуб
Украинский футболист покинул бельгийский "Кортрейк"
Дно кризиса не пройдено - НБУ
В НБУ заявили, что коронавирусный кризис, несмотря на незначительные улучшения экономических показателей в мае, не завершен
"Финансово поможем и восстановим дороги": Зеленский обратился к жителям "утопающих" регионов
В среду, 24 июня, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и доложил о ситуации с наводнениями в стране
Когда восстановят первые авиарейсы между Украиной и Турцией
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Эрдоган планируют дать толчок для восстановления туристической отрасли
Прокуратура обвинила Януковича в госизмене
В среду, 24 июня, бывшему президенту Виктору Януковичу и двум бывшим министрам обороны сообщили о подозрении в государственной измене
Для решения ситуации с отключениями света, нужно перейти на RAB-тарифообразование - эксперт
Проблема низкого качества электроснабжения в Украине – в значительной нехватке инвестиций, изменить ситуацию может европейский подход к тарифообразованию, считает координатор комитета по энергетике Европейской бизнес-ассоциации Евгений Скульский