В матче 27-го тура украинской Премьер-лиги, который состоялся 20 июня, донецкий "Шахтер" победил "Александрию" со счетом 3:2 и досрочно стал чемпионом страны. Об этом сообщает сайт УПЛ.

фото: football

На 13-й минуте Тайсон с пенальти открыл счет. В начале второго тайма номинальным гостям (матч проходил в Киеве, хозяином поля был "Шахтер") удалось отличиться дважды: Евгений Банада (47-я минута) и Максим Третьяков (51-я).

Тете сравнял счет на 59-й минуте – 2:2. Победный и чемпионский мяч также провел Тете (79-я минута).

Таким образом, у "Шахтера" стало 71 очко, на 19 больше, чем у ближайшего преследователя – киевского "Динамо". Вне зависимости от исхода оставшихся встреч они останутся первыми в таблице.

фото: football

Это 13-я победа "Шахтера" в чемпионатах Украины и четвертая подряд.

У "Динамо" – 15 чемпионских титулов.

Стоит отметить:

Шахтер — Александрия 3:2

Голы: Тайсон, 13 (пен.), Тете, 60, 78 — Банада, 48, Третьяков 52 (пен.)

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано (Коноплянка, 77) — Степаненко (Тете, 57) — Марлос (Коваленко, 86), Маркос Антонио, Алан Патрик (Хочолава, 85), Тайсон — Мораес.

Александрия: Билык — Пашаев, Шендрик, Дубра, Мирошниченко (Вантух, 63) — Ковалец (Грицук, 80), Гречишкин (Довгий, 22), Банада — Лучкевич (Задерака, 46), Ситало (Шастал, 46), Третьяков.

Предупреждения: Додо — Шендрик, Пашаев, Шастал.

фото: football

Напомним, ранее экс-форвард сборной Украины заявил о завершении карьеры.

Читайте также, Чемпионат Европы по футболу пройдет в новом формате.