На Дніпропетровщині викрили магазин неіснуючих автомобілів [ Редактировать ]
У Дніпропетровській області правоохоронці викрили групу шахраїв, які через Інтернет продавали громадянам неіснуючі автомобілі. Основною умовою продажу була передплата завбільшки 30% вартості машини. Після отримання коштів зловмисники зникали та відкривали нові офіси. Поліція встановила, що спритники ошукали близько 200 осіб на загальну суму понад 12 мільйонів гривень.
Олександр Гринчак, начальник Департамент кіберполіції НПУ:
Нам вдалось затримати п'ять фігурантів даної групи. Вилучена комп'ютерна техніка, фіктивні договори, печатки, грошові цінності та інше. Всього в цілому було проведено близько 15 обшуків по Дніпропетровській області.
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