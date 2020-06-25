Кількість нових випадків коронавірусу в Україні cягнула майже тисячі - 994 за останню добу. Це найбільше за час пандемії. Недуга забрала життя 16 людей, одужало - 349.

Як і в попередні дні найбільше випадків зафіксували на Львівщині 204 за добу. Далі в антирейтингу Київ, Чернівецька та Рівненська області - повідомили в міністерстві охорони здоров'я.