В Україні зафіксували 994 нових випадки коронавірусу [ Редактировать ]
Кількість нових випадків коронавірусу в Україні cягнула майже тисячі - 994 за останню добу. Це найбільше за час пандемії. Недуга забрала життя 16 людей, одужало - 349.
Як і в попередні дні найбільше випадків зафіксували на Львівщині 204 за добу. Далі в антирейтингу Київ, Чернівецька та Рівненська області - повідомили в міністерстві охорони здоров'я.
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